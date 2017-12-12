ГМИИ договаривается о сотрудничестве с музеями США

Музей искусств округа Лос-Анджелес © Otis College of Art and Desig

Сегодня, 12 декабря, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак объявила, что ГМИИ подпишет соглашения о сотрудничестве с несколькими крупными американскими музеями.

«Культурная жизнь активнее, чем была прежде. Все культурные институции осознают важность межмузейных контактов и наращивают присутствие России, где бы то ни было. <...> Вне санкций и политических обстоятельств. Мы заключаем договор о сотрудничестве с рядом крупных американских музеев, в том числе с Гетти и [Музеем искусств округа Лос-Анджелес] LACMA. С последним будем создавать совместную коллекцию медиаискусства. Сотрудничество планируется на следующий год», — приводит слова Марины Лошак «Интерфакс».

Кураторы из ГМИИ и LACMA, пояснила она, будут предлагать одного из своих художников, который будет готовить специальный проект.

«Коллекция будет совместная, то есть одна копия будет передаваться нам, другая копия им. Проекты будут построены на диалоге современного и классического, восточного, западного искусства», — рассказала Марина Лошак.

Она также сообщила, что планировавшееся на 2019 год открытие музейного городка ГМИИ переносится на 2020 год. «Потому что не успеваем, — объяснила директор ГМИИ. — В 2020 году, надеюсь, откроем новое здание депозитария, выставочное пространство, реставрационный центр, галерею старых мастеров, дом текста».

Кроме того, по словам Марины Лошак, в 2021 году в усадьбе Голицыных откроется новое пространство для импрессионистов и постимпрессионистов, а в главном здании музея начнется реставрация.







