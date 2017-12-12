Казанский центр «Смена» представит выставку Ильгизара Хасанова

© Центр современной культуры «Смена»

С 16 декабря по 4 февраля в Центре современной культуры «Смена» в Казани пройдет выставка казанского художника Ильгизара Хасанова «Мужское» из его трилогии «Женское. Мужское. Красное».

Выставка «Женское» была представлена в «Смене» в феврале-марте 2016 года, выставка «Мужское» — осенью 2017 года на Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж».

«Если в "Женском" Хасанов размышлял о роли женщины в период первых послевоенных десятилетий, то в предстоящей выставке он сконцентрировался на "мужских" вещах, через которые хронологически рассказывает о событиях, которые окружали его лично, его родителей и людей того времени», — сообщают организаторы выставки.

В экспозицию в Центре современной культуры «Смена» войдут работы на темы «Сентиментальное и милитаристское детство», «Рыбалка», «Железная дорога», «Несанкционированный полет», «Война» и «Упаковка».

«Хасанов не просто вдохновляется историческим объектом, но и призывает его на непосредственную службу искусству, заставляя участвовать в акте художественного выражения в его предметности и даже функциональной амортизации, — говорит искусствовед Константин Бохоров. — Искусство реди-мэйда он превратил в машину для создания символических значений и манипуляций с исторической памятью, видимо, для того, чтобы реактуализировать вечные мифы в новых веках и поколениях».

Ильгизар Хасанов родился в Казани в 1958 году, окончил художественно-театральное отделение Казанского театрального училища (1982), активно выставляется с 1986 года, С 2000 года — член Общества Франца Кафки (Прага), удостоен его диплома и золотой медали, в 2013 году стал одним из основателей Центра современной культуры «Смена».

Работы Ильгизара Хасанова находятся в музеях Казани, в частных и корпоративных собраниях в России и за рубежом.











