В Саудовской Аравии снова появятся кинотеатры

В Саудовской Аравии снова появятся кинотеатрыМинистр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад© Saudi Gazette
В марте 2018 года в Саудовской Аравии откроются коммерческие кинотеатры, которые были запрещены в этой стране более 35 лет.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Министерства культуры Саудовской Аравии, опубликованное сегодня, 11 декабря.
Министерство готово немедленно приступить к лицензированию кинотеатров, которое является «важнейшим пунктом правительственной программы развития открытой и богатой национальной культуры народа Саудовской Аравии», говорится в заявлении.
Еще в 1970-х годах в Саудовской Аравии работали кинотеатры, но в начале 1980-х они были запрещены правительством по настоянию духовенства. Изменение отношения к кинотеатрам на государственном уровне является частью социальных и экономических реформ наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
Министр культуры Авад бен Салех аль-Авад назвал решение о лицензировании кинотеатров «переломным». «Открытие кинозалов послужит катализатором экономического роста и диверсификации, — считает министр. — Расширяя культурный сектор, мы создадим новые рабочие места, расширим возможности профессионального обучения и обогатим сферу развлечений королевства».
К 2030 году министерство культуры обещает предоставить более чем 32-миллионной аудитории в Саудовской Аравии более трехсот кинотеатров с двумя тысячами экранов.
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