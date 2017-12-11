В Саудовской Аравии снова появятся кинотеатры

Министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад © Saudi Gazette

В марте 2018 года в Саудовской Аравии откроются коммерческие кинотеатры, которые были запрещены в этой стране более 35 лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Министерства культуры Саудовской Аравии, опубликованное сегодня, 11 декабря.

Министерство готово немедленно приступить к лицензированию кинотеатров, которое является «важнейшим пунктом правительственной программы развития открытой и богатой национальной культуры народа Саудовской Аравии», говорится в заявлении.

Еще в 1970-х годах в Саудовской Аравии работали кинотеатры, но в начале 1980-х они были запрещены правительством по настоянию духовенства. Изменение отношения к кинотеатрам на государственном уровне является частью социальных и экономических реформ наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Министр культуры Авад бен Салех аль-Авад назвал решение о лицензировании кинотеатров «переломным». «Открытие кинозалов послужит катализатором экономического роста и диверсификации, — считает министр. — Расширяя культурный сектор, мы создадим новые рабочие места, расширим возможности профессионального обучения и обогатим сферу развлечений королевства».

К 2030 году министерство культуры обещает предоставить более чем 32-миллионной аудитории в Саудовской Аравии более трехсот кинотеатров с двумя тысячами экранов.







