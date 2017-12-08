Умер Леонид Броневой

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Сегодня, 9 декабря, в Москве в возрасте 88 лет умер актер театра и кино Леонид Броневой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Леонид Сергеевич Броневой родился в 1928 году в Киеве, окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского (1950) и Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (Москва, 1955), работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска и Воронежа.

В 1962–1988 годах был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1988 года — Московского театра «Ленком».

C 1964 года снимался в кино, сыграл сорок ролей в фильмах и телесериалах, среди которых «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Покровские ворота» (1982), «Формула любви» (1984), «Небеса обетованные» (1991), «Простые вещи» (2007).

Народный артист СССР (1987), лауреат многих наград, в том числе национальной театральной премии «Золотая маска» (2013) за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.















