Перед Новым Годом в МАММ откроются две выставки

Борис Кустодиев. Мост через Медозу. 1903 © Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина

20 декабря в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнут работу выставки, посвященные Борису Кустодиеву и Федору Семенову-Амурскому.

Биографический выставочный проект «Борис Кустодиев. Фотографии и живопись» представит фотоработы знаменитого художника, который часто использовал собственные фотографии для работы над картинами.

В экспозицию войдут около ста отпечатков и около двадцати произведений живописи Кустодиева из коллекций музеев Петербурга, Перми, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода и других российских собраний.

Выставка «Борис Кустодиев. Фотографии и живопись» продлится до 11 февраля 2018 года.

На выставке «В садах моего воображения» до 11 апреля 2018 года будут представлены живопись, графика и рукописи художника Федора Семенова-Амурского (1902–1980).

«Его художественный язык сформировался под влиянием ВХУТЕМАСа, куда он поступил в 1925 году, и где еще сохранились традиции пред- и послереволюционного авангарда, а также благодаря очарованности французской живописью, — сообщет сайт МАММ. — Сочетание языка парижской школы и идей русских художников начала ХХ века легло в основу его собственной художественной концепции. Художника мало интересовала беспредметность, заявленная Кандинским и Малевичем, поэтому за редким исключением его работы тяготели к фигуративности наперекор абстрактности. В его самобытных пейзажах и портретах царят узнаваемые сюжеты, наполненные цветами, лицами, скульптурами, живописными ландшафтами и групповыми композициями».

«Я люблю гулять в садах моего воображения», — говорил Семенов-Амурский о процессе своего творчества. За всю свою жизнь он не продал ни одной работы, и лишь спустя многие годы после смерти к художнику пришло заслуженное признание.



