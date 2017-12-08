Наум Клейман представит графические работы Сергея Эйзенштейна в «Пионере»© «Пионер»
12 декабря в лектории книжного магазина кинотеатра «Пионер» в Москве состоится презентация книги Наума Клеймана «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино».
Книга «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино», вышедшая в издательстве Ad Marginem, включает 500 ранее не публиковавшихся рисунков Сергея Эйзенштейна с комментариями Наума Клеймана. Предисловие к книге написал режиссер Мартин Скорсезе, активно занимающийся сохранением и восстановлением шедевров архивного кино.
Вместе с автором книгу представит историк кино Петр Багров.
После презентации в кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ двух «командировочных» фильмов Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова — швейцарского «Женская беда — женское счастье» (1929) и французского «Сентиментальный романс» (1930), а также видеоэссе Наума Клеймана «Неизвестный Эйзенштейн».
Вход на презентацию бесплатный по предварительной регистрации, вход на показ по билетам.
Фильмы «Женская беда — женское счастье» и «Сентиментальный романс» будут показаны с пленки 35 мм.
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