Cahiers du cinéma назвал лучшие фильмы года

В декабрьском номере старейшего французского журнала о кино Cahiers du cinéma опубликован список десяти лучших фильмов 2017 года.

Список с 1951 года ежегодно составляется редакцией Cahiers du cinéma. В этом году в него вошли фильмы Брюно Дюмона, Келли Райхардт, Джордана Пила, Хон Сан-су, Филиппа Гарреля, братьев Сэфди, М. Найта Шьямалана, Пабло Ларраина и Энга Ли. На первой позиции — третий сезон сериала Дэвида Линча и Марка Фроста «Твин Пикс».

Топ-10 фильмов 2017 года по версии Cahiers du cinéma:

1) «Твин Пикс» (Twin Peaks: The Return, США), реж. Дэвид Линч;

2) «Жаннетт: Детство Жанны д'Арк» (Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, Франция), реж. Брюно Дюмон;

3) «Несколько женщин» (Certain Women, США). реж. Келли Райхардт;

4) «Прочь» (Get Out, США), реж. Джордан Пил;

5) «На следующий день» (Geu hu / The Day After, Южная Корея), реж. Хон Сан-су;

6) «Любовник на день» (L'amant d'un jour, Франция), реж. Филипп Гаррель;

7) «Хорошее время» (Good Time, США), реж. Джошуа и Бен Сэфди;

8) «Сплит» (Split, США), реж, М. Найт Шьямалан;

9) «Джеки» (Jackie, Чили-Франция-США-Гонконг), реж. Пабло Ларраин;

10) «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча» (Billy Lynn’s Long Halftime Walk, Великобритания-Китай-США), реж. Энг Ли.