В Доме Гоголя пройдет выставка «Ваш отзыв очень важен для нас»

19 декабря в Новом крыле Дома Гоголя открывается выставка «Ваш отзыв очень важен для нас», посвященная интернет-отзывам на классическую литературу.

Экспозиция объединит исследования, проведенные филологом Тартуского университета Анной Герасимовой, аналитику центра Digital Humanitites НИУ ВШЭ и работы российских современных художников Дмитрия Кавко, Елены Демидовой и Максима Калмыкова, Николая Онищенко, Almema, Андрея Черкасова, Евгении Сусловой, Романа Осминкина, Егора Ефремова, Натальи и Марии Арендт.

Куратор выставки — интернет-исследователь, социолог, координатор клуба любителей интернета и общества Полина Колозариди, сокураторы — Татьяна Миронова и Ирина Мулёва.

У читателя не всегда была возможность так свободно выражать свое мнение о тексте, как сейчас — и дело не только в интернете. С проблемой читательского высказывания, взаимодействия с книгой, изменениями, произошедшими в этой области с XIX века, и работает выставка.

Опираясь на исследовательские материалы и художественные работы, кураторы ставят ряд вопросов: Как отзывы обычных читателей соотносятся с критикой? Чего ищет современный читатель в текстах классиков? Какую роль берет на себя художник как читатель?

Посетители выставки смогут увидеть, как машинный интеллект читает классику и критику, превратить письмо Набокова в интернет-ссылку, прислушаться к голосам прошлого и настоящего в тотальной аудио-инсталляции, найти неформальное послание Канту и примерить на себя роль рецензента.

Выставка «Ваш отзыв очень важен для нас» продлится до 4 марта 2018 года. В дни работы выставки планируются тематические экскурсий и круглые столы.



