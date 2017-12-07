В Доме Гоголя пройдет выставка «Ваш отзыв очень важен для нас»© clubforinternet.net
19 декабря в Новом крыле Дома Гоголя открывается выставка «Ваш отзыв очень важен для нас», посвященная интернет-отзывам на классическую литературу.
Экспозиция объединит исследования, проведенные филологом Тартуского университета Анной Герасимовой, аналитику центра Digital Humanitites НИУ ВШЭ и работы российских современных художников Дмитрия Кавко, Елены Демидовой и Максима Калмыкова, Николая Онищенко, Almema, Андрея Черкасова, Евгении Сусловой, Романа Осминкина, Егора Ефремова, Натальи и Марии Арендт.
Куратор выставки — интернет-исследователь, социолог, координатор клуба любителей интернета и общества Полина Колозариди, сокураторы — Татьяна Миронова и Ирина Мулёва.
У читателя не всегда была возможность так свободно выражать свое мнение о тексте, как сейчас — и дело не только в интернете. С проблемой читательского высказывания, взаимодействия с книгой, изменениями, произошедшими в этой области с XIX века, и работает выставка.
Опираясь на исследовательские материалы и художественные работы, кураторы ставят ряд вопросов: Как отзывы обычных читателей соотносятся с критикой? Чего ищет современный читатель в текстах классиков? Какую роль берет на себя художник как читатель?
Посетители выставки смогут увидеть, как машинный интеллект читает классику и критику, превратить письмо Набокова в интернет-ссылку, прислушаться к голосам прошлого и настоящего в тотальной аудио-инсталляции, найти неформальное послание Канту и примерить на себя роль рецензента.
Выставка «Ваш отзыв очень важен для нас» продлится до 4 марта 2018 года. В дни работы выставки планируются тематические экскурсий и круглые столы.
новости
Вчера
18:46Объявлены лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound
17:22Apple Music и iTunes назвали любимую музыку россиян
16:22ММОМА станет площадкой кураторских боев программы EUNIC
15:34В Доме Гоголя пройдет выставка «Ваш отзыв очень важен для нас»
14:44В России впервые выступит обладатель «Грэмми» Thundercat
12:42Ирина Корина превратит фасады и крыши «Винзавода» в декорации
10:51«Спаситель мира» да Винчи передан филиалу Лувра в Абу-Даби
10:18Валерий Гергиев возглавит оркестр фестиваля в ВербьеВсе новости