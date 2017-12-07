В России впервые выступит обладатель «Грэмми» Thundercat

© Motormouth Media

17 декабря в рамках проекта Lexus Music Experience в Москве состоится первый российский концерт американского бас-гитариста, обладателя премии «Грэмми» Стивена Брунера, выступающего под сценическим псевдонимом Thundercat.

Стивен Брунер родился в 1984 году в Лос-Анджелесе в музыкальной семье его отец — барабанщик Рональд Брунер, который играл с Дайаной Росс и The Temptations, родные братья стали лауреатами «Грэмми». В 16 лет Стивен уже играл в метал-группе своего брата Suicidal Tendencies.

К тридцати годам Thundercat успел съездить в тур со Снуп Доггом и Эрикой Баду, выпустить три сольных альбома и принять участие в записи всех альбомов Кендрика Ламара.

За трек «These Walls» с пластинки Ламара «To Pimp a Butterfly» Thundercat получил «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение». Его шестиструнную бас-гитару можно услышать на альбомах Flying Lotus, Кимбры, Камаси Вашингтона и Чайлдиша Гамбино.

Многие из друзей Thundercat — Кендрик Ламар, Фаррелл Уильямс, Майкл Макдональд, Кенни Логгинс, Виз Халифа, Камаси Вашингтон и Flying Lotus — работали над треками его последнего студийного альбома «Drunk», который вышел в феврале и уже признан одним из лучших альбомов 2017 года такими изданиями, как Billboard, Esquire, NME и The Guardian.

На концерте 17 декабря к Thundercat присоединится московская группа Deep Fried Friends. Выиграть билет на концерт можно, зарегистрировавшись на сайте Lexus Dome.







