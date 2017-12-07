«Спаситель мира» да Винчи передан филиалу Лувра в Абу-Даби

© Louvre Abu Dhabi / Facebook

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная в ноябре на аукционе Christie's за рекордные $450 млн долларов, будет выставлена в филиале Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом сообщает твиттер музея.

Написанная около 1500 года картина «Спаситель мира» долгое время считалась копией, и лишь несколько лет назад исследователям удалось установить, что ее автором действительно был Леонардо да Винчи.

С 2013 года «Спаситель мира» принадлежал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, который купил картину за $127,5 млн.

15 ноября 2017 года на торгах Christie's в Нью-Йорке она была продана за $450,3 млн долларов, став самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе.

Имя покупателя осталось неизвестным. По сведениям французской газеты Le Journal de Dimanche, картина была приобретена на средства, выделенные двумя инвестиционными фондами с целью дальнейшей сдачи в аренду крупным музеям.

P.S. Как пишет The New York Times, картину «Спаситель мира» на аукционе Christie's купил саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Он принадлежит к одной из младших ветвей королевского дома Саудовской Аравии и не является публичной фигурой. В распоряжении прессы нет никакой информация о размере и происхождении его капиталов.















