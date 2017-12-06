Валерий Гергиев возглавит оркестр фестиваля в Вербье

В 2018 году Валерий Гергиев займет пост музыкального руководителя оркестра международного музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария).

Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

В состав оркестра, основанного в 2000 году, входят молодые музыканты в возрасте от 16 до 29 лет, ежегодно выбираемые по результатам конкурсных прослушиваний. За 17 лет существования оркестра через него прошли более 1000 музыкантов.

Юбилейный 25-й фестиваль в Вербье пройдет с 19 июля по 5 августа 2018 года. На концерте открытия 19 июля Валерий Гергиев впервые встанет за пульт Фестивального оркестра в статусе его музыкального руководителя.

Также Гергиев будет дирижировать оперой Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» с Татьяной Сержан, Екатериной Семенчук, Марсело Пуэнте, Желько Лучичем (26 июля) и примет участие в большом гала-концерте по случаю юбилея фестиваля, на котором также выступят Марта Аргерих, Сергей Бабаян, Кристоф Барати, Юрий Башмет, Юджи Ванг, Готье Капюсон, Рено Капюсона, Леонидас Кавакос, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Даниил Трифонов и другие известные музыканты (25 июля).



















