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Ник Кейв приедет на гастроли в Россию

News_detailed_picture© The TLS

Летом 2018 года австралийская рок-группа Nick Cave & The Bad Seeds в рамках своего европейского тура выступит с концертами в Петербурге и Москве.

Как сообщает пресс-служба организаторов гастролей, корпорации PMI, петербургский концерт состоится 25 июля в клубе А2 Green Concert, московский — 27 июля в клубе Stadium Live.

«Группа обещает не похожее ни на что умопомрачительное шоу, а также представит свой последний альбом "Skeleton Tree", наполненный свойственной Кейву драматической мрачностью, — отметили в пресс-службе. — Альбом был записан при необычайно печальных обстоятельствах — как раз в тот период Ник Кейв трагически потерял сына. Это будет по-особенному эмоциональное выступление, которое нужно увидеть своими глазами».

Ник Кейв основал Nick Cave & The Bad Seeds (первоначальное название — Nick Cave – Man Or Myth) в 1983 году в Мельбурне. В первых альбомах группы преобладало пост-панковое звучания, к концу 1980-х годов Nick Cave & The Bad Seeds начали экспериментировать с такими стилями, как нойз-рок, готик-рок, ноу-вейв и блюз.

С 1984 по 2016 год Nick Cave & The Bad Seeds записали 16 студийных альбомов. Группа много гастролирует, в Россию Nick Cave & The Bad Seeds последний раз приезжали в 2015 году.





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