Рособрнадзор отказался выдать лицензию ЕУСПб

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) в выдаче лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Соответствующий приказ за подписью руководителя Рособрнадзора, заместителя министра науки и образования Сергея Кравцова сегодня, 6 декабря, размещен на сайте службы.

В качестве основания для отказа в документе указан акт документарной проверки ЕУСПб от 20 ноября 2017 года, установившей несоответствие вуза лицензионным требованиям. В приказе говорится об «отсутствии действующего заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности» и предоставлении вузом недостоверной информации.

На сайте ЕУСПб опубликовано сообщение о получении уведомления об отказе в выдаче образовательной лицензии. Университет сообщает, что «получил предупреждение и предписание о переоборудовании пяти серверных шкафов до 29 декабря 2017 года, ... выполнил предписание досрочно и 5 декабря 2017 года направил в МЧС соответствующее уведомление».

«Вторая причина — якобы "установленный факт предоставления недостоверной информации" — в приказе Рособрнадзора не раскрывается и ничем не подтверждается, — говорится в сообщении ЕУСПб. — Университет не имеет возможности ничего сказать по этому поводу до тех пор, пока Рособрнадзор не разъяснит — какую именно информацию, представленную Университетом, он считает недостоверной».

Руководство ЕУСПб приняло решение оформить новую образовательную лицензию после того, как в июле суд утвердил аннулирование прежней. В начале августа ЕУСПб окончательно лишился прав на главное здание — Малый Мраморный дворец в центре Петербурга.

ЕУСПб дважды подавал документы на получение новой лицензии. В конце сентября проведенная Рособрнадзором проверка здания, в которое должен переехать университет, выявила ряд нарушений, без устранения которых университет не сможет получить новую образовательную лицензию. В результате вуз получил отказ на выдачу лицензии.

3 октября на собрании сотрудников и бывших студентов университета его ректор Николай Вахтин объявил, что ЕУСПб на время получения образовательной лицензии вуз будет существовать в форме НИИ с просветительской экспертной повесткой. 17 октября университет подал новый комплект документов.



