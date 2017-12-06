Третьяковка представит ретроспективу кино Швеции

Третьяковка представит ретроспективу кино ШвецииКадр из фильма «Фрёкен Юлия»© AB Sandrew-Produktion
С 7 по 28 декабря в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) пройдут показы фестиваля «Краткая история шведского кино без Бергмана».
Ретроспектива, подготоваленная ГТГ совместно с посольством Швеции в Москве и Шведским институтом кино, познакомит московского зрителя с историей шведского кино от фильмов классиков немого периода Морица Стиллера и Виктора Шёстрёма до картины Рубена Эстлунда «Квадрат», получившей «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале 2017 года.
В программе нет фильмов Ингмара Бергмана, — они будут показаны в 2018 году в рамках большой монографической ретроспективы, приуроченной к столетию режиссера.
Фильмы фестиваля «Краткая история шведского кино без Бергмана»:
- «Фрёкен Юлия» (Fröken Julie, 1951), реж. Альф Шёберг;
- «Крылья» (Vingarne, 1916), реж. Мориц Стиллер;
- «Терье Виген» (Terje Vigen, 1917), реж. Виктор Шёстрём;
- «Лицо женщины» (En kvinnas ansikte, 1938), реж. Густав Муландер;
- «Девушка и дьявол (Flickan och Djävulen, 1944), реж. Хампе Фаустман;
- «Городская симфония» (Människor i stad, 1947), реж. Арне Суксдорф;
- «Девушка с гиацинтами» (Flicka och hyacinter, 1950). реж. Хассе Экман;
- «Вот твоя жизнь» (Här har du ditt liv, 1966), реж. Ян Труэль;
- «Эльвира Мадиган» (Elvira Madigan, 1967), реж. Бу Видерберг;
- «Я любопытна — жёлтый» (Jag är nyfiken — en film i gult, 1967), реж. Вильгот Шёман;
- «Шведская история любви» (En kärlekshistoriа, 1970), реж. Рой Андерссон;
- «Амороса» (Amorosa, 1986), реж. Май Сеттерлинг;
- «Братья Моцарт» (Bröderna Mozart, 1986), реж. Сюзанне Остен;
- «Ешь спи умри» (Äta sova dö, 2012), реж. Габриэла Пихлер;
- «Квадрат» (The Square, 2017), реж. Рубен Эстлунд.
Все фильмы будут демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами.
новости
18:07Ник Кейв приедет на гастроли в Россию
15:59Искусственный интеллект собирается баллотироваться на пост президента РФ
14:52Рособрнадзор отказался выдать лицензию ЕУСПб
13:57Третьяковка представит ретроспективу кино Швеции
13:19В рунете начала работать платформа для общения с психотерапевтами
12:51«Голос Америки» и «Радио Свобода» перестанут пускать в Госдуму
12:32Умер Джонни Холлидей
11:18Премию Тернера получила Любаина ХимидВсе новости