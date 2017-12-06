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Третьяковка представит ретроспективу кино Швеции

News_detailed_pictureКадр из фильма «Фрёкен Юлия»© AB Sandrew-Produktion

С 7 по 28 декабря в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) пройдут показы фестиваля «Краткая история шведского кино без Бергмана».

Ретроспектива, подготоваленная ГТГ совместно с посольством Швеции в Москве и Шведским институтом кино, познакомит московского зрителя с историей шведского кино от фильмов классиков немого периода Морица Стиллера и Виктора Шёстрёма до картины Рубена Эстлунда «Квадрат», получившей «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале 2017 года.

В программе нет фильмов Ингмара Бергмана, — они будут показаны в 2018 году в рамках большой монографической ретроспективы, приуроченной к столетию режиссера.

Фильмы фестиваля «Краткая история шведского кино без Бергмана»:

  • «Фрёкен Юлия» (Fröken Julie, 1951), реж. Альф Шёберг;
  • «Крылья» (Vingarne, 1916), реж. Мориц Стиллер;
  • «Терье Виген» (Terje Vigen, 1917), реж. Виктор Шёстрём;
  • «Лицо женщины» (En kvinnas ansikte, 1938), реж. Густав Муландер;
  • «Девушка и дьявол (Flickan och Djävulen, 1944), реж. Хампе Фаустман;
  • «Городская симфония» (Människor i stad, 1947), реж. Арне Суксдорф;
  • «Девушка с гиацинтами» (Flicka och hyacinter, 1950). реж. Хассе Экман;
  • «Вот твоя жизнь» (Här har du ditt liv, 1966), реж. Ян Труэль;
  • «Эльвира Мадиган» (Elvira Madigan, 1967), реж. Бу Видерберг;
  • «Я любопытна — жёлтый» (Jag är nyfiken — en film i gult, 1967), реж. Вильгот Шёман;
  • «Шведская история любви» (En kärlekshistoriа, 1970), реж. Рой Андерссон;
  • «Амороса» (Amorosa, 1986), реж. Май Сеттерлинг;
  • «Братья Моцарт» (Bröderna Mozart, 1986), реж. Сюзанне Остен;
  • «Ешь спи умри» (Äta sova dö, 2012), реж. Габриэла Пихлер;
  • «Квадрат» (The Square, 2017), реж. Рубен Эстлунд.

Все фильмы будут демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами.

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