В рунете начала работать платформа для общения с психотерапевтами

Диджитал-директор сайта «Теории и практики» Инна Герман, главный редактор проектов InRussia и Syg.ma Фуркат Палванзаде и автор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам в большом городе» (премия «Просветитель-2017») Дарья Варламова запустили платформу для общения с психотерапевтами sreda.io.

Посетители сайта sreda.io могут задать свой вопрос и получить ответ одного или нескольких экспертов: психотерапевтов, клинических психологов, коучей и консультантов, получая возможность сравнить методы и подходы разных специалистов. С каждым их них можно связаться напрямую через профайл на сайте.

Кроме того, на sreda.io будут публиковаться развернутые материалы, посвященные актуальным вопросам психологии.

Список психотерапевтов, участвующих в проекте, формируется совместно с членами экспертного совета, среди которых директор Центра когнитивной терапии Яков Кочетков, специалист Центра нарративной психологии Вячеслав Москвичев и заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института РАО Наталья Кисельникова.

Они также помогают создать систему верификации, которая будет варьироваться в зависимости от школы и специализации потенциального эксперта.

«У нашей команды большой опыт работы над медийными, образовательными и культурными проектами. Мы видим, что у аудитории сейчас есть гигантский запрос на получение информации о себе и своих проблемах, о том, как с ними можно работать. Даже образованные и интеллигентные люди, наши друзья, совсем мало знают о психотерапии — область психологической помощи до сих пор максимально стигматизирована. Есть потребность в элементарном ликбезе — однако примеров современных сайтов, которые бы удовлетворяли этот запрос, нет — ни с точки зрения дизайна, ни с точки зрения языка нас ничего не устраивало. Мы хотим дестигматизировать эту тему и показать, что с психологическими проблемами можно и нужно работать», — говорят основатели проекта.

«Наша площадка является больше открытой платформой для общения, чем приложением для получения личных консультаций, — отмечают они. — Но задать вопрос эксперту может каждый, — в том числе и анонимно. Не надо забывать, что около 50% людей с депрессией не получают никакого лечения вообще, потому что эта область работы со своим здоровьем предельно стигматизирована».



