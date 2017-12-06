«Голос Америки» и «Радио Свобода» перестанут пускать в Госдуму

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Сегодня, 6 декабря, депутаты Госдумы проголосовали за решение запретить посещение Госдумы представителям СМИ-иноагентов – «Голоса Америки» и «Радио Свобода».

«Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США», — цитирует «Интерфакс» постановление Госдумы.

Ранее проект постановления единогласно поддержал комитет Госдумы по контролю и регламенту.

5 декабря «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще семь СМИ были внесены Министерством юстиции РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Запрет на посещение Госдумы касается только «Голоса Америки» и «Радио Свобода», аккредитованных при МИД РФ, остальные СМИ, которые были внесены в реестр, такой аккредитации не имеют.

В середине ноября в качестве «зеркального ответа» на действия властей США в отношении российского государственного международного телеканала RT был принят закон, который дает Министерству юстиции РФ право относить зарубежные СМИ или СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к числу иностранных агентов. По этому закону, СМИ-иноагенты имеют права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

25 ноября закон подписал президент Владимир Путин. 29 ноября в Госдуму были внесены поправки к КоАП РФ, которыми c 1 января 2018 года устанавливаются миллионные штрафы для СМИ, допустивших нарушения при работе в статусе иностранного агента.



