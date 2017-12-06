Умер Джонни Холлидей

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Сегодня, 6 декабря, в своем доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем в возрасте 74 лет умер французский певец и композитор Джонни Холлидей.

Как сообщает Le Figaro, причиной смерти стал рак легких.

Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Смет) родился в 1943 году в Париже, в конце 1950-х начал выступать в кабаре, исполняя рок-н-ролл на французском языке.

В 1960 году вышел его дебютный альбом «Hello Johnny», в 1961 году Джонни Холлидей создал собственную группу Golden Strings и записал кавер-версию песни Чабби Чекера «Let's Twist Again», которая разошлась более чем миллионым тиражом и заняла первые места почти всех европейских хит-парадов.

Джонни Холлидей стал одним из самых популярных рок-исполнителей Франции, его называли «французским Элвисом». Певец дал множество концертов в старейшем парижском зале «Олимпия», снимался в кино, записывался с такими музыкантами, как Биг Джим Салливан, Бобби Грэхэм, Джимми Пейдж и Питер Фрэмптон. Также выступал в дуэте с Патриком Брюэлем, Эриком Кантона, Ларой Фабиан, Паскалем Обиспо и Жан-Жаком Гольдманом, Шимен Бади, Изабель Буле, Франс Галль.

Дискография Джонни Холлидея насчитывает 90 альбомов, 18 из них стали платиновыми, во всем мире было продано более 110 млн пластинок, записанных музыкантом. В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил Джонни Холлидея орденом Почетного легиона.











