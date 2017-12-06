Премию Тернера получила Любаина Химид

© 2017, Edmund Blok for Modern Art Oxford / Tate

5 декабря в Гулле премия Тернера 2017 года была вручена художнице Любаине Химид за работы, посвященные расовой политике и наследию рабства.

Как сообщает BBC, 62-летняя уроженка Занзибара стала старейшим лауреатом премии и первой черной художницей, получившей самую престижную награду Великобритании в области современного искусства.

Жюри премии Тернера обосновало свой выбор, отметив «бескомпромиссность, с которой она обращается к таким темам, как колониальное прошлое и проявления расизма в настоящем».

Финалистами премии в этом году также были Хервин Андерсон, Андреа Бюттнер и Розалинд Нашашиби.

На выставке финалистов в Гулле представлены живопись, скульптура, керамика и работы в других техниках, созданные Любаиной Химид с 1980-х годов до наших дней, в том числе фарфоровые сервизы с изображениями черных рабов.

Центральное место в экспозиции занимает инсталляция 1987 года «A Fashionable Marrige» по мотивам живописного цикла Уильяма Хогарта «Модный брак», среди персонажей которой фигурки флиртующих Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года. Финалистов выбирает жюри под председательством директора Галереи Тейт.

До 1991 года претендовать на премию Тернера мог художник любого возраста, но затем организаторы решили ограничить возраст соискателей 50 годами. В сезоне 2017 года это возрастное ограничение было отменено.

Лауреат премии получает денежный приз в размере 25 тысяч фунтов, финалисты — по 5000 фунтов.



