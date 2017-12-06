На «Винзаводе» обсудят психоаналитическую революцию

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11 декабря в цикле «Новые космологии» Философского клуба Центра современного искусства «Винзавод» состоится дискуссия французского и российского психоаналитиков Элизабет Рудинеско и Виктора Мазина «Два Фрейда, или Космоса не существует».

Почему учение Зигмунда Фрейда вызывает ожесточенное сопротивление? Удалось ли ему найти дорогу к бессознательному? Какое место занимает психоанализ в сегодняшнем мире? На эти и другие вопросы ответят гости Философского клуба ЦСИ «Винзавод».

Элизабет Рудинеско представит изобретателя психоанализа в исследовании его жизненного пути. По ее мнению, Зигмунд Фрейд не только амбициозный человек, который позволил себе одновременно быть образованным консерватором, но и реформатор иудаизма, «подрыватель» устоев. Виктор Мазин расскажет о главных идеях, фантазиях и сновидениях Фрейда.

Дискуссия Элизабет Рудинеско и Виктора Мазина станет своеобразным «воспроизведением» легендарной встречи Жака Лакана и Алексея Леонтьева. Французский и российский психоаналитики обсудят не только психоаналитическую революцию, но также метанарративы, статус современной науки, новый тоталитаризм и космологии.

Элизабет Рудинеско (р. 1944) — французский философ, исследовательница истории и теории психоанализа. Профессор истории Университета Париж VII имени Дени Дидро, автор книг, переведенных на десятки языков, в том числе книги «Зигмунд Фрейд в своем времени и в нашем».

Виктор Мазин (р. 1958) — российский философ и психоаналитик, заведующий кафедрой теоретического психоанализа Восточно-европейского института психоанализа, преподаватель Факультета свободных искусств и наук СПбГУ (Смольный институт). Основатель Музея сновидений Фрейда (1999, Петербург), главный редактор журнала «Кабинет» (Петербург), редактор серии книг «Лакановские тетради», автор множества статей по различным проблемам психоанализа, автор книги «Зигмунд Фрейд. Психоаналитическая революция».

Дискуссия «Два Фрейда, или Космоса не существует» состоится в Винтажном зале ЦСИ «Винзавод», начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.







