Умер Владлен Гаврильчик© Valery Valran / Facebook
Сегодня, 5 декабря, в Петербурге в возрасте 88 лет умер художник и поэт, один из самых ярких представителей первого поколения ленинградского андеграунда Владлен Гаврильчик.
Об этом сообщил художник Валерий Вальран.
Владлен Васильевич Гаврильчик родился в 1929 году в городе Термезе Узбекской ССР, окончил Ташкентское cуворовское училище и Ленинградское пограничное высшее военно-морское училище, служил на кораблях Тихоокеанского пограничного флота, после выхода в отставку в звании капитан-лейтенанта (1955) жил в Ленинграде, работал в конструкторском бюро специалистом по электронавигационным приборам.
В конце 1950-х годов увлекся живописью, начал писать стихи, впоследствии полностью посвятил себя искусству, зарабатывая на жизнь шкипером баржи, проводником почтового вагона, телеграфистом в газете, сторожем, кочегаром.
Публиковался в самиздате, в антологиях «У Голубой лагуны» и «Самиздат века». С 1971 года принимал участие в групповых выставках неофициальных художников Ленинграда, в дальнейшем участвовал во многих выставках в России и, начиная с 1990 года, за рубежом.
Работы Владлена Гаврильчика находятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея. Государственной Третьяковской галереи и других музеев.
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