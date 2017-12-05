Выставка Таус Махачевой откроется в ММОМА

Таус Махачева. Кадр из видео «Канат». Дагестан, 2015 © Таус Махачева

С 19 декабря по 5 февраля в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет персональная выставка Таус Махачевой «Облако, зацепившееся за гору».

На первой персональной выставке Таус Махачевой в MMOMA (куратор — Алексей Масляев) будут представлены несколько видео-работ («Канат», «Гамсутль»), объекты («Пейзаж»), авторская коллекция советских вывесок — найденных в Дагестане артефактов ушедшей эпохи (Дагестан, Спорт, Госторговля и т.д.), документация перформативных, связанных с едой проектов (таких, как «Каспийское море», «Хрустальные шары», «Перевари это») и видео-свидетельства жизнеутверждающих практик Супер Таус, героического альтер эго Махачевой.

Таус Махачева (р. 1983) имеет диплом бакалавра Голдсмитс колледжа (Лондон, 2007) и магистерскую степень Королевского колледжа искусств (Лондон, 2013), окончила Институт проблем современного искусства (Москва, 2009). Живет и работает в Москве.

Финалист премии Художественного фонда «Московская биеннале» (2015), обладатель премии «Будущее Европы» (Музей современного искусства, Лейпциг, 2014) и Всероссийской премии в области современного визуального искусства «Инновация» в категории «Новая генерация» (2012). Супер Таус является лауреатом премии Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года» (2015).

Работы Таус Махачевой хранятся в Тейт Модерн (Лондон), в Музее современного искусства MUHKA (Антверпен), ММОМА, Государственном центре современного искусства (Москва), Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, в Центре Помпиду (Париж) и других музейных и частных собраниях в России и за рубежом.



















