«Мемориал» и Гёте-Институт в Москве представят выставку о Кароле Неер

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12 декабря в Международном Мемориале откроется выставка «Театр жизни Каролы Неер», подготовленная совместно с Гёте-Институтом в Москве, – первая в России выставка, посвященная судьбе одной из самых ярких театральных звезд Веймарской республики.

Ирина Щербакова, руководитель просветительских программ Международного Мемориала, куратор выставки:

«Главная задача выставки — рассказать о трагедии выдающейся творческой личности, бежавшей от одной диктатуры и погибшей в другой. Зритель увидит уникальные материалы — документы, фото, видео- и аудиозаписи из немецких и российских архивов, семейного собрания потомков Каролы Неер и музейной коллекции Международного Мемориала».

Рюдигер Больц, директор Гёте-Института в Москве, глава Гёте-Институтов в регионе Восточная Европа и Центральная Азия:

«Если разговор заходит о Кароле Неер, то и сегодня многие, кому хотя бы чуть-чуть знакома переливающаяся ярчайшими красками культурная эпоха — 1920-е годы — реагируют на это имя с большим воодушевлением. А кто хорошо разбирается в истории театра и кино, тот найдет немало хвалебных слов о роли Каролы Неер в авангардном актерском искусстве того времени. Однако, лишь немногие знают подробности о том, как сложилась дальнейшая жизнь Каролы Неер, какой перелом произошел в судьбе актрисы, которую так единодушно славословили, которой поклонялись зрители, критики, драматурги и руководители театров. Решение эмигрировать в Советский Союз резко оборвало ее блистательный путь. Это большое потрясение — так близко и подробно познакомиться с биографией отдельного человека. И такое же потрясение — осознать, что ни много ни мало — 70 процентов всех эмигрантов из Германии пали жертвой сталинских «чисток». Таким образом, эта выставка показывает гораздо больше, чем трагический путь звезды театрального небосклона и берлинского общества».

О Кароле Неер:

След, оставленный Каролой Нееер в памяти целого поколения немецких любителей театра, несоизмерим с краткостью ее театральной судьбы. Отпущенное ей десятилетие на сцене было едва ли не самым блестящим в истории немецкого театра, но среди созвездия громких имен, представлявших театральную жизнь Веймарской республики, Карола Нейер занимает особое место. Клеопатра и Элиза Дулитл, Полли Пичем и Катарина из «Укрощения строптивой», Шекспир и Брехт, Шоу и Клабунд, Гауптман и Эден фон Хорват. Ее имя часто упоминают, когда говорят о спектаклях Бертольта Брехта, для которого она была в те годы любимой актрисой. Именно Карола Неер стала исполнительницей одной из главных ролей в знаменитой «Трехгрошoвой опере» и с блеском сыграла и в одноименном фильме Пабста (1931). Едва ли не все ее героини отличаются жизнелюбием, стойкостью и силой духа — чертами, присущими самой актрисе, которые так понадобились ей в последнее десятилетие ее жизни, когда ей придется играть роль в страшной пьесе, поставленной совсем не театральными режиссерами.

Карола Неер воплощала в себе не только образ актрисы нового экспериментального театра, но и новый образ современной женщины: увлекалась спортом, водила машину, пилотировала самолет. С приходом нацистов к власти она вместе с мужем-коммунистом Анатолем Беккером эмигрировала в Советский Союз. Но уже первая встреча со страной победившего пролетариата оказалась невеселой: в Москве почти голод, карточная система, отсутствие жилья. Но в Германию возврата нет — актрису, вместе с другими деятелями культуры подписавшую протест против оккупации фашистами Саарской области (1934), лишают немецкого гражданства. В 1936 году — она и ее муж были арестованы. Анатоль Беккер расстрелян, а Карола Неер приговорена к 10 годам годам тюремного заключения. Одна из самых талантливейших актрис в истории немецкого театра умерла от тифа в Соль-Илецкой тюрьме в 1942 году. Ее сын, в двухлетнем возрасте попавший в детский дом, лишь спустя долгие годы после мучительных поисков узнал свою семейную историю.

Выставка «Театр жизни Каролы Неер» в Международном Мемориале продлится до 17 июня 2018 года.

Кураторы: Ирина Щербакова и Мария Шилова

Архитектура: Кирилл Асс, Надя Корбут

Графический дизайн: Игорь Гурович

Генеральный партнер: Гёте-Институт в Москве

Партнеры:

Literaturhaus Berlin (Дом Литературы в Берлине)

Memorial Deutschland (Мемориал Германия)

Филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ

Государственный архив Российской Федерации

Филиал Фонда имени Генриха Бёлля в РФ

Информационный партнер выставки: COLTA.RU

При поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Москве



