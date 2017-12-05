«Медиазона» перешла на краудфандинг

Сегодня, 5 декабря, объявлен сбор средств читателей в поддержку интернет-издания «Медиазона», созданного бывшими участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Он рассказал, что прежняя схема финансирования проекта, основными источниками доходов которого были пожертвования, дотации и гранты иностранных фондов и организаций, больше не обеспечивает достаточно средств на его содержание и развитие.

«Медиазона» работает с осени 2014 года, основные темы издания — уголовные расследования и судебные процессы. По словам Верзилова, средемесячная посещаемость сайта zona.media составляет около миллиона уникальных пользователей, выпуск «Медиазоны» обходится в 2,5 млн рублей в месяц, т.е. около 30 млн рублей в год.

Подписная модель финансирования «Медиазоны» не рассматривается: поскольку у издания социально значимая тематика и и цель его публикаций — получить максимальный общественный резонанс, оно не может ограничить доступ к своим материалам.

Издатель «Медиазоны» надеется, что краудфандинговая кампания обеспечит бóльшую часть этой суммы.

Предполагается, что кампания будет бессрочной. Оформить ежемесячные или разовые пожертвования можно по адресу donate.zona.media.

«Медиазона» уже договорилась о регулярной поддержке с политиками, писателями, журналистами и продюсерами, среди которых Алексей Навальный, Андрей Лошак, Михаил Зыгарь и Роман Волобуев.



















