«Медиазона» перешла на краудфандинг© Медиазона
Сегодня, 5 декабря, объявлен сбор средств читателей в поддержку интернет-издания «Медиазона», созданного бывшими участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.
Он рассказал, что прежняя схема финансирования проекта, основными источниками доходов которого были пожертвования, дотации и гранты иностранных фондов и организаций, больше не обеспечивает достаточно средств на его содержание и развитие.
«Медиазона» работает с осени 2014 года, основные темы издания — уголовные расследования и судебные процессы. По словам Верзилова, средемесячная посещаемость сайта zona.media составляет около миллиона уникальных пользователей, выпуск «Медиазоны» обходится в 2,5 млн рублей в месяц, т.е. около 30 млн рублей в год.
Подписная модель финансирования «Медиазоны» не рассматривается: поскольку у издания социально значимая тематика и и цель его публикаций — получить максимальный общественный резонанс, оно не может ограничить доступ к своим материалам.
Издатель «Медиазоны» надеется, что краудфандинговая кампания обеспечит бóльшую часть этой суммы.
Предполагается, что кампания будет бессрочной. Оформить ежемесячные или разовые пожертвования можно по адресу donate.zona.media.
«Медиазона» уже договорилась о регулярной поддержке с политиками, писателями, журналистами и продюсерами, среди которых Алексей Навальный, Андрей Лошак, Михаил Зыгарь и Роман Волобуев.
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