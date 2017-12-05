Квентин Тарантино снимет новый «Звездный путь»

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Голливудская компания Paramount Pictures готовится к производству нового полнометражного фильма франшизы «Звездный путь» (Star Trek). Режиссером картины будет Квентин Тарантино, продюсером – Джей Джей Абрамс.

Подробности проекта пока не раскрываются, но, по сведениям источника Variety, Тарантино и Абрамс уже набирают сценаристов для работы над фильмом.

С 1979 по 2016 годы вышло 13 полнометражных фильмов по вселенной «Звездного пути», два самых коммерчески успешных фильма — «Звездный путь» (Star Trek, 2009) и «Стартрек: Возмездие» (Star Trek Into Darkness, 2013) — поставил Абрамс.

В свою очередь Тарантино, известный поклонник франшизы, в своих фильмах много раз использовал отсылки к «Звездному пути».

Абрамс сейчас работает на студии Disney над очередным эпизодом «Звездных войн», Тарантино занят своим девятым фильмом, который расскажет об убийствах, совершенных «Семьей» Чарльза Мэнсона.































