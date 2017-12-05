Начался новый набор в Школу вовлеченного искусства «Что делать»

© Школа вовлеченного искусства «Что делать»

До 29 декабря Школа вовлеченного искусства «Что делать» в Петербурге проводит новый набор на обучающие программы 2018 года.

Форма заявки приводится на сайте школы.

Программа школы ориентирована как на активно практикующих художников и активистов, так и на других работников искусств (критиков, кураторов, искусствоведов, перформеров, поэтов и т.д.).

Главной задачей школы является формирование нового поколения работников искусств, способных в своем творчестве работать с различными конфликтами, происходящими в жизни общества и находить для них визуальные формы выражения, развивающие политику равенства.

Работа школы осуществляется в течении двух семестров с перерывом на летние каникулы. Руководят процессом обучения четыре художника–тьютора, обучение будет проходить в форме семинаров, сгруппированных в отдельные тематические блоки. Важной частью школы являются гостевые публичные лекции и семинары.

Занятия школы проходят на площадке ДК Розы (Лиговский проспект, д. 50, корп. 12, офис 110) — инициативы коллектива «Что делать», которое работает уже на протяжении трех лет и является местом совместного существования художественного и активисткого сообщества и экспериментом по созданию новых форм контр-публичности. Участникам школы предлагается активно включиться в работу ДК и формировать свою само-образовательную платформу в форме семинарских занятий, выставочной и перформативной программы.

Курсы школы проходят в вечернее время (два-три раза в неделю) и дополняются тьюторкими интенсивами-встречами — один-два раза в месяц по выходным. Общий объем занятий около 50 часов в месяц.











