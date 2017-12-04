Тедор Курентзис и MusicAeterna стали лауреатами японской премии© Sony Classical
Две записи пермского оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выиграли музыкальную премию Record Academy Award 2017 (Япония).
Шестая симфония Чайковского, записанная осенью 2017 года, получила золотую награду, запись оперы Моцарта «Дон Жуан» 2016 года — серебряную. Оба диска вышли на лейбле Sony Classical.
«Это поистине историческое событие: впервые за 55 лет истории Академии две работы одного артиста признаны лучшими альбомами года», — цитирует пресс-слудба Пермсого театра оперы и балета журнал Record Geijutsu.
Премия Record Academy Award основана журналом Record Geijutsu («Искусство записи») в 1963 году и считается одной из самых авторитетных наград в мире классической музыки. Премия вручается ежегодно, жюри премии состоит из музыкальных критиков и журналистов Японии.
Неделей раньше запись оперы «Дон Жуан» также получила музыкальную премию Edison Klassiek 2017 (Нидерланды) в номинации «Опера». «Как сейсмограф, он [Теодор Курентзис] регистрирует все эмоциональные вибрации в партитуре, передает их в свой феноменальный оркестр», — отметило жюри премии.
Edison Klassiek — ежегодная голландская музыкальная премия, которая вручается за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии. Это одна из самых старых музыкальных премий в мире, ведущая свою историю с 1960 года.
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