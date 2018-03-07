Мосгорсуд оставил фигурантов дела «Седьмой студии» под арестом

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Сегодня, 4 декабря, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы и признал законным продление мер пресечения в отношении обвиняемых по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского.

Таким образом, как сообщает РАПСИ, художественный руководитель «Гоголь-центра», создатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин останутся под домашним арестом до 19 января, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский на тот же срок останется в СИЗО.

Помимо, Серебренникова, Итина и Малобродского по делу «Седьмой студии» проходят ее экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также директор Российского академического молодежного театра, бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Малобродский содержится под стражей, Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. 12 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста для всех обвиняемых до 19 января 2018 года.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры в России и за рубежом, в том числе Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Оперная конференция Германии, Ассоциация театральных критиков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев, Чулпан Хаматова, Иэн Маккеллен, Михаил Барышников, Александр Калягин, Анатолий Васильев, актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран, 1300 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии», более ста человек вошли в созданный во Франции комитет по поддержке Кирилла Серебренникова.



