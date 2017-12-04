На «Фабрике» откроются выставки Александра Корноухова и Дмитрия Ляшенко© Александр Корноухов
С 9 по 12 декабря в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве пройдут выставки «Выставка-интервал» Александра Корноухова и «Песня Маленьких Птиц в Саду Затянувшихся Бурь» Дмитрия Ляшенко.
Проект «Выставка-интервал» лауреата премии международного конкурса мозаичистов в Равенне (Италия) и Государственной премии РФ за достижения в области искусства, художника Александра Корноухова представит мир творческих идей — объекты, создающие одновременно храм, мастерскую и научную лабораторию.
Куратор проекта Виталий Пацюков отмечает, что своей задачей автор видит показать зрителю то, как происходит процесс работы — от первых набросков до результата.
Проект художника Дмитрия Ляшенко «Песня Маленьких Птиц в Саду Затянувшихся Бурь» (куратор — Елена Куприна-Ляхович) реализован в рамках конкурса «Фабричные мастерские. Сессия IV» и входит в параллельную программу VII Московской международной биеннале современного искусства.
Проект посвящен людям, которые когда-либо оказывались в центре конфликта. Основу экспозиции составляет живописная работа, написанная под впечатлением от новостей, приходящих с Ближнего Востока.
Важная часть выставки — произведение афганской поэтессы Надии Анжуман «Нужно попытаться» о птице, надеющейся найти место, где она будет в безопасности.
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