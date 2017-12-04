В России выходит фильм Левана Когуашвили «Гогита. Новая жизнь»

© Кинокомпания «Москвич»

7 декабря кинокомпания «Москвич» при поддержке проекта «Мания кино» выпускает в российский прокат документальный фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Гогита. Новая жизнь».

Леван Когуашвили известен по фильмам «Прогульщики» и «Слепые свидания». Драма «Прогульщики» была воспринята многими критиками по всему миру как начало новой волны грузинского кино. Фильм выдвигался на соискание премии «Оскар» от Грузии в 2010 году и стал первым грузинским фильмом в российском прокате.

Комедийный фильм «Слепые свидания» также получил международное признание, собрав более 20-ти наград на престижных фестивалях. Среди них: 3 награды на Международном кинофестивале в Софии — Гран-при, приз лучшему режиссеру и приз ФИПРЕССИ, а также приз за лучшую режиссуру на фестивалях в Вильнюсе и Висбадене, Гран-при на фестивале европейского кино в Лечче (Италия), специальный приз жюри на кинофестивале в Абу-Даби. Кроме того, фильм принял участие в кинофестивалях в Берлине, Торонто, Токио, Сиднее, Сан-Франциско, Гонконге, Кливленде и др.

«Гогита. Новая жизнь» — второй полнометражный документальный фильм Левана Когуашвили. Его дебютная полнометражная работа в этом жанре, «Женщины из Грузии», была показана на фестивале документальных фильмов имени Маргарет Мид в Батуми в 2009 году. В настоящий момент режиссер снимает в Нью-Йорке свой третий игровой полнометражный фильм «Брайтон 4».

«Гогита. Новая жизнь» (Грузия-Россия-Украина-Хорватия-Германия)

Режиссер: Леван Когуашвили

Автор сценария: Леван Когуашвили

Операторы: Гиги Самсонадзе, Михо Стуруа

Продюсеры: Иракли Родоная, Леван Когуашвили, Борис Фрумин, Темур Угулава

Сопродюсеры: Дарио Домитрович, Олена Ершова

Монтаж: Элене Асатиани, Леван Когуашвили



В ролях (играют самих себя): Гогита Читишвили, Мака Саникидзе, Нуну Читишвили, Гела Читишвили, Нона Гургенидзе, Гулико Садрадзе



Производство: Kino Iberica, Грузинский национальный центр кинематографии, кинокомпания «Москвич»,

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Tato Film, Embrio Production, Общественное телевидение Грузии



Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 74 минуты

Формат: 2D



Синопсис: Гогита отсидел в тюрьме четырнадцать лет и теперь возвращается к нормальной жизни. У него довольно простые желания: иметь собственный дом и найти хорошую жену. Но кому может быть интересен бедный фермер с криминальным прошлым, живущий с мамой? Гогита довольно быстро осваивает новые технологии знакомств в социальных сетях и готов к встрече с любовью всей своей жизни. Но образы, которые рождаются в голове героя в процессе виртуального общения, весьма далеки от реальности. Путь к обретению своей любви оказывается грустным и комичным одновременно.

Главная особенность картины — отсутствие вымысла. Фильм описывает реальные события из жизни бывшего заключенного, пытающегося наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Гогита живет с матерью и мечтает найти свою любовь. В социальных сетях он знакомится с Макой, которая оказывается далека от представлений Гогиты и его матери об идеале. Однако желание создать семью побеждает предрассудки: пара начинает строить совместные планы. Мать Гогиты, недовольная выбором сына, пытается им помешать.

«Этот фильм показывает, насколько сильно кино может влиять на судьбу человека. По правде говоря, мать Гогиты до сих пор злится на меня. Она считает, что если бы я не снял этот фильм, Гогита и Мака никогда бы не поженились. И я думаю, в этом есть доля правды», — говорит режиссер.

Премьера фильма состоялась на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA) в 2016 году.

Российский прокат начнется 7 декабря в кинотеатрах «Пять звезд на Новокузнецкой», «Пионер», «Москва», в Центре документального кино и киноклубе «Фитиль» в Москве, а также и в кинотеатре «Родина» в Петербурге.



