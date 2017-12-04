В Москве пройдет выставка Ларисы Ломакиной

© Лариса Ломакина

12 декабря в московской галерее «Кино» откроется персональная выставка театрального художника, сценографа и архитектора Ларисы Ломакиной.

Выставка «Кофе с Федей...» — это коллекция рисунков, созданных Ларисой Ломакиной в путешествиях и поездках по миру с супругом, известным московским архитектором Федором Рожневым, и посвящена его памяти.

«Быстрые рисунки — так называет эту коллекцию сама Ломакина — были созданы тем, что всегда есть под рукой художника, тем, что можно мгновенно достать из сумки, что не требует никакой подготовки, что может соседствовать с чашкой кофе или бокалом вина, — сообщают организаторы выставки. — Тонированная или белая бумага, блокнот, картон «сумочного формата», акварельные или пастельные карандаши, фломастеры и совершенно разные места на карте мира, сиюминутная атмосфера которых запечатлена художником. Зритель увидит "капсулы времени", как называет эти работы сама художница, в которых отразились Иерусалим и Тель-Авив, Кассис и Марсель, Лиепая, Экс-ан-Прованс, Люберон, Кюкюрон и др.».

Лариса Ломакина окончила МАРХИ, училась в аспирантуре МАРХИ, проходила стажировку в театре «Школа драматического искусства», с 1994 года работает театрах Москвы (Малом театре, МХТ имени А.П. Чехова, Театре п/р О. Табакова, РАМТе, Театре имени А.С. Пушкина и других), Петербурга, Новосибирска, Перми, Краснодара, Лиепаи (Латвия), Варшавы и Кракова (Польша), Вильнюса (Литва), Модены (Италия), участвует в независимых проектах.

Она оформила более 80 спектаклей — драматических постановок больших и малых форм, а также опер, мюзиклов и театральных церемоний. Ее работы в сотрудничестве с такими режиссерами как Клим, Евгений Гришковец, Константин Богомолов, Иван Поповски, Саша Денисова неоднократно удостаивались театральных премий и номинаций на звание «Лучшая работа художника».

Параллельно с работой в театре Лариса Ломакина реализовала несколько архитектурных и дизайнерских проектов. Лауреат архитектурных премий. Работы Ларисы Ломакиной находятся в коллекции Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина и других музеях и частных коллекциях.

С 2002 года Лариса Ломакина преподает на кафедре художественного оформления спектакля в Школе-студии МХАТ.

Выставка Ларисы Ломакиной «Кофе с Федей...» в галерее «Кино» продлится до 29 декабря.



