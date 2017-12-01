Вручена премия «Московский счет»

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30 ноября на 19-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction были награждены лауреаты поэтической премии «Московский счет». Большую премию за лучшую поэтическую книгу 2016 года получил Михаил Айзенберг.

Как сообщает сайт проекта «Культурная инициатива», награду ему принесла книга избранных стихотворений «Шесть».

В этом году 136 московских поэтов голосовали за книги из списка, в который было включено 132 наименования.

Малая премия присуждена Ксении Чарыевой за книгу «На совсем чужом празднике» — она стала лидером среди дебютных книг 2016 года.

Специальные премии получили книги «Сеанс» Геннадия Каневского, «Ручная кладь» Андрея Чемоданова и «Короткие стихотворения о любви» Сергея Шестакова. Еще пять книг удостоены дипломов.

Профессиональная поэтическая премия «Московский счет» вручается с 2003 года как премия, отражающая коллективную оценку событий в поэтической жизни Москвы сообществом московских поэтов.

На соискание премии выдвигаются авторские поэтические книги, выпущенные московскими издательствами на протяжении года. Из этих книг составляется список для голосования, в котором участвуют отобранные организаторами московские поэты, представляющие все направления и поколения.

Премия «Московский счет» утверждается по двум номинациям. Большая премия вручается поэту, чья книга набрала наибольшее количество голосов, Малая — автору, выпустившему свою первую книгу и набравшему наибольшее количество голосов. Кроме того, по итогам голосования могут быть учреждены специальные премии.











