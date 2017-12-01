Объявлены первые хедлайнеры Alfa Future People 2018

Объявлены первые хедлайнеры Alfa Future People 2018Афроджек© BBC
Организаторы пятого фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People назвали первых хедлайнеров 2018 года — это диджей Афроджек (Нидерланды) и дуэт Vini Vici (Израиль).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-слубжу фестиваля, Alfa Future People 2018 пройдет с 10 по 12 августа, место проведения будет объявлено позже.
Фестиваль под открытым небом Alfa Future People проводится с 2014 года, в прошлом году площадка располагалась под Нижним Новгородом. На фестивале создаются инсталляции, работают выставки, спортивные площадки, организуются лектории, посвященные развитию современных технологий.
«Наступающий год станет юбилейным, и мы обещаем масштабный лайн-ап, новые сцены и еще больше спортивных и технологических активностей всем людям будущего», — цитирует пресс-служба директора фестиваля Виктора Шкипина.
По его словам, значительное количество билетов на фестиваль было выкуплено еще до объявления дат его проведения.
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