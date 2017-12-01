У биеннале в Кванджу будет 11 кураторов© e-flux
Фонд биеннале в Кванджу (Южная Корея) объявил кураторов своей двенадцатой выставки, которая пройдет с 7 сентября по 11 ноября 2018 года. Ими стали 11 специалистов из разных стран.
Как сообщает Artforum, в кураторскую команду биеннале вошли искусствоведы Чон Ён Сим (Университет Хонгик, Сеул) и Кван Гиун (Университет Гонконга), южнокорейские кураторы Ким Сон У, Ким Сок Ман и Пэк Чонок.
Также курировать биеннале будут арт-директор Центра искусств Джима Томпсона в Гонконге Гритсия Гавивонг, заведующая отделом современного искусства Музея искусств округа Лос-Анджелес Рита Гонсалес, младший куратор отдела современного искусства Музея искусств округа Лос-Анджелес Кристин Ким, старший куратор отдела зарубежного искусства лондонской галереи Тейт Клара Ким, эксперт по КНДР из Джорджтаунского университета в Вашингтоне Би Джей Мун и независимый куратор из Сингапура Дэвид Тех.
Кураторы предлагают новую модель организации биеннале: она будет состоять из семи выставок, посвященных таким темам, как миграция, колониализм, национальные границы, история и технологии.
Эти выставки пройдут в главном выставочном зале биеннале, Центре азиатской культуры и на других исторических площадках города.
Тема Двенадцатой биеннале в Кванджу — «Воображаемые границы» (Imagined Borders) — отсылает к теме первой биеннале в Кванджу, «Вне границ» (Beyond Borders), а также к идеям британского политолога, социолога и историка Бенедикта Андерсона (1936–2015), автора книги «Воображаемые сообщества» (Imagined Communities, 1983), в которой он описал основные факторы, повлиявшие на возникновение и развитие национализма.
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