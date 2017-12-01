РГАСПИ представит документальную выставку о Большом терроре

С 5 декабря по 31 января в выставочном зале Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве пройдет выставка «Большой террор», посвященная политическим репрессиям 1937-1938 годов.

Как сообщает «Интерфакс», в экспозицию войдут документы из фондов РГАСПИ, которые раскроют механизмы принятия решений о проведении репрессий, покажут, каким образом они инициировались и проводились, позволят оценить масштабы репрессий, степень вовлеченности в них руководства страны и лично Иосифа Сталина.

На выставке будут представлены документы коллективных органов партии (Политбюро, комиссий ЦК ВКП(б), пленумов и конференций), материалы из личных фондов Сталина, Ежова, Молотова, Кагановича, Андреева, Мехлиса, Поспелова и Хрущева, в том числе правленные стенограммы пленумов ЦК ВКП(б), проекты постановлений ЦК ВКП(б) и материалы к ним, переписка ЦК ВКП(б) и местных партийных учреждений, так называемые «расстрельные списки», правленные стенограммы показательных процессов, переписка руководителей партии, письма репрессированных.

5-7 декабря в РГАСПИ состоится десятая международная конференция из цикла «История сталинизма», в которой примут участие более ста специалистов из России и других стран. Тема конференции — «Уроки Октября и практики советской системы. 1920-е — 1950-е годы».

На конференции пройдет презентация проекта «История сталинизма. Электронная база данных», также ее участниками будет представлено обновленное издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», подготовленное обществом «Мемориал».

Презентация базы данных «Жертвы политического террора в СССР» состоится 5 декабря в конференц-зале «Мемориала».

«В новую базу вошли данные из еще примерно 120 томов региональных Книг памяти, вышедших за последние десять лет, а также ряда неопубликованных источников. Теперь в ней содержится более 3 100 000 записей о конкретных репрессивных актах против конкретных людей, из них около полумиллиона — новых», — говорится в сообщении на сайте «Мемориала».



