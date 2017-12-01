В России пройдут спецпоказы фильма Сергея Лозницы «Кроткая»

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7 декабря в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» начнется серия специальных показов фильма Сергея Лозницы «Кроткая», организованных кинопрокатной компанией «Синедок».

В декабре-январе «Кроткая» будет демонстрироваться в кинотеатрах Петербурга, Красноярска, Иркутска, Челябинска, Ярославля, Казани и других городов. Как сообщает комания «Синедок», показы пройдут либо в тех городах, где картина Лозницы еще не выходила в прокат, либо будут сопровождаться обсуждениями с участием приглашенных спикеров.

После показа в Москве в рамках программы «КАРО.Арт» состоится дискуссия с главным редакторов журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.

Премьера фильма «Кроткая» по мотивам одноименного рассказа Достоевского состоялась в основном конкурсе Каннского фестиваля 2017 года. В ролях: Василина Маковцева, Валериу Андрюцэ, Сергей Колесов, Дмитрий Быковский, Лия Ахеджакова.

«Женщина, чьего имени мы не узнаем, посылает передачи мужу, который безвинно отбывает срок в тюрьме. Однажды посылка возвращается к ней без объяснений. В надежде увидеться с мужем героиня отправляется в путь через всю Россию, больше напоминающую дурной сон смешного человека».



















