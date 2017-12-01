Центр Гиляровского откроется в Москве

Сергей Малютин. «Король репортеров» (портрет Владимира Гиляровского). 1915 (фрагмент) © Астраханская картинная галерея имени П.М. Догадина

7 декабря Музей Москвы откроет в Столешниковом переулке свой новый филиал – Центр Гиляровского.

Центр расположится особняке начала XX века по адресу Столешников переулок, д. 9, стр. 5, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Неподалеку от этого дома с 1887 по 1935 год жил знаменитый бытописатель Москвы, писатель и журналист Владимир Гиляровский.

В новом музее не будет постоянной экспозиции, он станет площадкой для выставок, экскурсий, театральных постановок, лекций и мастер-классов. Также в Центре Гиляровского откроются книжный магазин-читальня и школа городской журналистики.

«В проектах центра будут принимать активное участие московские архитекторы, художники, журналисты, краеведы, урбанисты», — рассказала директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

«Открытие центра приурочено к 162-летию со дня рождения Владимира Гиляровского и 121-летию Музея Москвы. — пояснила она. — С 7 по 12 декабря в центре покажут короткометражные фильмы о столице. Кинопоказы запланированы в рамках фестиваля "Гиляйфест", который в этом году пройдет впервые. Проект посвящен необычным фильмам молодых режиссеров, а также картинам, представленным ранее на ведущих европейских фестивалях».

Кроме того, в Центре Гиляровского выступит режиссер Марлен Хуциев, известные отечественные кинематографисты проведут мастер-классы «Как снимать Москву». Вход на все мероприятия центра бесплатный, предварительно заригистрироваться на них можно на сайте Музея Москвы, где в ближайшее время также будет опубликована полная программа «Гиляйфеста».











