Объявлены лауреаты премии Петербургского центра имени Андрея Белого

© Центр Андрея Белого (АБЦентр)

Сегодня, 30 ноября на 19-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы в рамках фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» названы обладатели премии Петербургского центра имени Андрея Белого за 2017 год.

Список лауреатов опубликован в фейсбуке премии:

Поэзия

Станислав Львовский — «Стихи из книги и другие стихи» (2017)

Проза

Виктор Пелевин — «iPhuck 10» (2017)

Гуманитарные исследования

Илья Будрайтскис — «Диссиденты среди диссидентов» (2017)

Вадим Руднев — «Новая модель реальности» (2016)

Литературные проекты

Виталий Кальпиди, вдохновитель, идеолог и организатор многочисленных масштабных проектов во благо уральской и русской поэзии:

за тридцатипятилетний труд по созданию, документированию и продвижению Уральской поэтической школы,

за сюжет-проект «Русская поэтическая речь — 2016».

За заслуги перед русской литературой

Глеб Морев, редактор журналов «Новая русская книга» (1999–2002) и «Критическая масса», (2002–2007), сайтов OpenSpace (2008–2012) и COLTA.RU (c 2012), составитель сборника интервью «Диссиденты» (2017).











