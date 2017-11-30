Объявлены лауреаты премии Петербургского центра имени Андрея Белого© Центр Андрея Белого (АБЦентр)
Сегодня, 30 ноября на 19-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы в рамках фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» названы обладатели премии Петербургского центра имени Андрея Белого за 2017 год.
Список лауреатов опубликован в фейсбуке премии:
Поэзия
Станислав Львовский — «Стихи из книги и другие стихи» (2017)
Проза
Виктор Пелевин — «iPhuck 10» (2017)
Гуманитарные исследования
Илья Будрайтскис — «Диссиденты среди диссидентов» (2017)
Вадим Руднев — «Новая модель реальности» (2016)
Литературные проекты
Виталий Кальпиди, вдохновитель, идеолог и организатор многочисленных масштабных проектов во благо уральской и русской поэзии:
- за тридцатипятилетний труд по созданию, документированию и продвижению Уральской поэтической школы,
- за сюжет-проект «Русская поэтическая речь — 2016».
За заслуги перед русской литературой
Глеб Морев, редактор журналов «Новая русская книга» (1999–2002) и «Критическая масса», (2002–2007), сайтов OpenSpace (2008–2012) и COLTA.RU (c 2012), составитель сборника интервью «Диссиденты» (2017).
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