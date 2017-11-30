На ярмарке non/fiction расскажут о новом Политехе© Политехнический музей
3 декабря в Центральном доме художника в Москве на 19-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction Политехнический музей представит презентацию «Новый Политех».
О том, каким будет новый Политех, впервые расскажут генеральный директор Политехического музея Юлия Шахновская, куратор экспозиции, главный художник Первого канала, партнер архитектурного бюро Wowhaus, член попечительского совета института «Стрелка» архитектор Дмитрий Ликин и научный куратор музея, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Алексей Семихатов.
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов и актриса Ингеборга Дапкунайте представят астрономический перформанс. Завершит программу дискуссия с участием кураторов Политехнического музея и ученых.
Презентация состоится в зале ДНК, начало в 12:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Реконструкция Политехнического музея началась зимой 2013 года и должна закончиться в 2018 году. Она проводится по проекту обладателя «Золотого льва» Венецианской биеннале Дзюньи Исигами.
По замыслу японского архитектора, Политех преобразуется в «музей-парк» — он будет окружен зеленью, у него появится подземный этаж, который станет продолжением парковой зоны, а внутренние дворы будут затянуты пленкой. Крыша музея будет сделана из сверхтонкого прозрачного материала, до этого никогда не применявшегося в России. Кроме этого, в музее уничтожат перекрытия и вернут ему дореволюционный галерейный тип.
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