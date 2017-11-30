Медведев считает несовершенным закон о госзакупках в театре и кино

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Сегодня, 30 ноября, на ежегодной пресс-конференции премьер-министр Дмитрий Медведев коснулся дела «Седьмой студии», отметив несовершенство федерального закона, регулирующего госзакупки в сфере театра и кино.

«Законодательство в этой сфере крайне несовершенно применительно к театру, кинопроизводству, – цитирует Медведева «Фонтанка.ру». – К сожалению, перемены не так быстры, как бы нам хотелось. Все крутится вокруг госзакупок и госуслуг. Это 44-ФЗ [Федеральный закон от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»], который требует обеспечить конкурентные условия. Но когда речь идет о творчестве, это требование дает сбой. Одно дело закупать карандаши и скрепки, другое — делать декорации в далекой деревне. Какой там конкурс?».

По словам Медведева, один из кинорежиссеров жаловался ему, что по закону невозможно расплатиться с плотником, который создает декорации в далеком сибирском местечке: нужны наличные деньги, у плотника нет счета.

«Система господрядов и закупок применительно к театрам и кино должна стать более лояльной, но проблема в пределах этой лояльности. Одно дело, если говорят: дайте мне 5 млн рублей наличными, отчитываться — какие-нибудь бумажки принесу. Второе — вопрос точности отражения этих действий в бухгалтерии. Огрехи есть у всех. Но задача у тех, кто этим занимается, по максимуму следовать правилам. С одной стороны, нужно создать более лояльную рамку творческой деятельности и ее оформления в правовом виде. А с другой стороны, сами представители творческих профессий должны максимально внимательно следить, что у них происходит», — заявил премьер-министр.

О деле «Седьмой студии» Медведев сказал, что ему «сейчас сложно его комментировать, поскольку идет следствие, дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи — неблагодарная история», передает «Интерфакс».

«Нужно точно разобраться, где там возможные нарушения, а где, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона», — отметил главы правительства, выразив надежду, что «следствие и судебные органы в этом смогут разобраться».

Художественный руководитель «Гоголь-центра», основатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, и еще несколько ее бывших сотрудников — генеральный продюсер Алексей Малобродский, генеральный директор Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и главный бухгалтер Нина Масляева, — а также директор Российского академического молодежного театра, бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Малобродский содержится под стражей, Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. 12 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста для всех обвиняемых до 19 января 2018 года.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры в России и за рубежом, в том числе Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Оперная конференция Германии, Ассоциация театральных критиков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев, Чулпан Хаматова, Иэн Маккеллен, Михаил Барышников, Александр Калягин, Анатолий Васильев, актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран, 1300 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии», более ста человек вошли в созданный во Франции комитет по поддержке Кирилла Серебренникова.



