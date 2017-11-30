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Фестиваль американского артхауса пройдет в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма «Гук»© 2A17

С 13 по 17 декабря в Музее современного искусства «Гараж» и Центре документального кино в Москве состоятся показы кинофестиваля американского артхауса 2A17: American Arthouse Film Festival.

«В программу фестиваля вошли десять фильмов из США, демонстрирующих разнообразие тем, стилей и вопросов, интересующих независимых американских кинематографистов сегодня», — сообщают организаторы.

Фильмы фестиваля 2A17: American Arthouse Film Festival:

  • «Счастливчик» (Lucky, 2017), реж. Джон Кэролл Линч;
  • «Вечные дети» (Infinity Baby, 2017), реж. Боб Байингтон;
  • «Непокой» (Unrest, 2017, документальный), реж. Дженнифер Бреа;
  • «Любовники» (The Lovers, 2017), реж. Азазель Джейкобс;
  • «Пляжные крысы» (Beach Rats, 2017), реж. Элайза Хиттман;
  • «Экслибрис. Нью-Йоркская публичная библиотека» (Ex Libris: New York Public Library, 2017, документальный), реж. Фредерик Уайзман;
  • «Гук» (Gook, 2017), реж. Джастин Чон;
  • «Колумбус» (Columbus, 2017), реж. Когонада;
  • «Золотые выходы» (Golden Exits, 2017), реж. Алекс Росс Перри;
  • «Думал ли ты, кто стрелял из ружья?» (Did You Wonder Who Fired the Gun?, 2017, документальный), реж. Трэвис Уилкерсон.

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами. Расписание фестиваля 2A17: American Arthouse Film Festival опубликовано на его сайте.

Фестиваль организован компанией Arthouse при поддержке Посольства США





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