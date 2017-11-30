Московская выставка Миядзаки перенесена на 2018 год© Universum Film
Государственная галерея на Солянке в Москве объявила о переносе на следующий год выставки «4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников», которая должна была открыться 14 декабря.
«К сожалению, Хаяо Миядзаки не сможет принять участие в выставке в связи с загруженностью в собственном проекте», — говорится в сообщении на сайте Государственной галереи на Солянке.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе галереи, речь идет о «подготовке его нового мультфильма».
«О точных датах проведения выставки можно будет говорить только в 2018 году», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на выставке «4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников» будут демонстрироваться эскизы и мультфильмы Миядзаки, различные артефакты, а также работы современных японских художников.
Летом 2015 года стало известно, что режиссер начал работу над анимационным фильмом, главным героем которого будет гусеница по имени Боро. Год назад Миядзаки объявил, что мультфильм «Гусеница Боро» (Kemushi no Boro) будет полнометраждным, и что он надеется закончить работу над ним до своего 80-летия, т.е. до 2021 года.
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