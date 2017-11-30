 
10:59 30 ноября 2017Новости
6760
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Московская выставка Миядзаки перенесена на 2018 год

News_detailed_picture© Universum Film

Государственная галерея на Солянке в Москве объявила о переносе на следующий год выставки «4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников», которая должна была открыться 14 декабря.

«К сожалению, Хаяо Миядзаки не сможет принять участие в выставке в связи с загруженностью в собственном проекте», — говорится в сообщении на сайте Государственной галереи на Солянке.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе галереи, речь идет о «подготовке его нового мультфильма».

«О точных датах проведения выставки можно будет говорить только в 2018 году», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на выставке «4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников» будут демонстрироваться эскизы и мультфильмы Миядзаки, различные артефакты, а также работы современных японских художников.

Летом 2015 года стало известно, что режиссер начал работу над анимационным фильмом, главным героем которого будет гусеница по имени Боро. Год назад Миядзаки объявил, что мультфильм «Гусеница Боро» (Kemushi no Boro) будет полнометраждным, и что он надеется закончить работу над ним до своего 80-летия, т.е. до 2021 года.













Комментарии


Сегодня на сайте

Лицо попрощеТеатр
Лицо попроще 

«Ромео и Джульетта» в Большом и «Баланчин/Тейлор/Гарнье/Экман» в МАМТе

30 ноября 20175790
Приходите на лекцию Даниэля Пунтаса Бернета «Как журналистам тронуть сердца читателей и как вести расследования для текстов»Общество
Приходите на лекцию Даниэля Пунтаса Бернета «Как журналистам тронуть сердца читателей и как вести расследования для текстов» 

Лекция главного редактора журнала «Репортажен» пройдет 3 декабря в рамках ярмарки non/fiction при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и посольства Швейцарии

28 ноября 20177470