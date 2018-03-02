В Петербурге и Москве пройдет уикенд журнала Cineticle

Кадр из фильма «Темная ночь» © Cinelicious Pics

С 1 по 9 декабря в рамках уикенда журнала Cineticle в Петербурге и Москве будут представлены российская премьера реквием-драмы «Темная ночь» Тима Саттона и фильм о предреволюционном Каире «В последние дни города» Тамера эль Саида.

«Показы посвящаются памяти куратора фестиваля Viennale Ханса Хурха, для которого обе картины многое значили», — сообщает сайт Cineticle.

«Темная ночь» (Dark Night, США, 2016), реж. Тим Саттон

1 декабря в 20:00 — «Лендок» (Петербург)

9 декабря в 19:00 — Центр документального кино (Москва)

Безымянный американский пригород выступает фоном, где разворачиваются неотвратимые события, кульминацией которых становится массовое убийство в кинотеатре. В течение одного дня судьбы шести незнакомых между собой людей — в том числе убийцы — пересекаются в новом американском кошмаре.

Отправной точкой для съемок «Темной ночи» Тиму Саттону послужила реальная трагедия, произошедшая летом 2012 года в городе Ороро, штат Колорадо, когда во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» были убиты 12 и ранены 70 человек.

В российский прокат «Темная ночь» выйдет 11 января 2018 года.

«В последние дни города» (Akher ayam el madina, 2016), реж. Тамер Эль Саид

2 декабря в 20:00 — «Лендок» (Петербург)

8 декабря в 19:00 — Центр документального кино (Москва)

Центр Каира, 2009 год, канун арабской весны. 35-летний режиссер Халид, переживающий утрату, пытается снять фильм, который бы зафиксировал и сохранил душу его города. С помощью друзей, посылающих ему видео своих будней в Бейруте, Багдаде и Берлине, он находит силы продолжать жить и работать в городе, дни которого сочтены.

Фильмы будут демонстрироваться в формате DCP на языке оригинала с русскими субтитрами.



