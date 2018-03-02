В Петербурге и Москве пройдет уикенд журнала Cineticle

В Петербурге и Москве пройдет уикенд журнала CineticleКадр из фильма «Темная ночь»© Cinelicious Pics
С 1 по 9 декабря в рамках уикенда журнала Cineticle в Петербурге и Москве будут представлены российская премьера реквием-драмы «Темная ночь» Тима Саттона и фильм о предреволюционном Каире «В последние дни города» Тамера эль Саида.
«Показы посвящаются памяти куратора фестиваля Viennale Ханса Хурха, для которого обе картины многое значили», — сообщает сайт Cineticle.
«Темная ночь» (Dark Night, США, 2016), реж. Тим Саттон
- 1 декабря в 20:00 — «Лендок» (Петербург)
- 9 декабря в 19:00 — Центр документального кино (Москва)
Безымянный американский пригород выступает фоном, где разворачиваются неотвратимые события, кульминацией которых становится массовое убийство в кинотеатре. В течение одного дня судьбы шести незнакомых между собой людей — в том числе убийцы — пересекаются в новом американском кошмаре.
Отправной точкой для съемок «Темной ночи» Тиму Саттону послужила реальная трагедия, произошедшая летом 2012 года в городе Ороро, штат Колорадо, когда во время показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» были убиты 12 и ранены 70 человек.
В российский прокат «Темная ночь» выйдет 11 января 2018 года.
«В последние дни города» (Akher ayam el madina, 2016), реж. Тамер Эль Саид
- 2 декабря в 20:00 — «Лендок» (Петербург)
- 8 декабря в 19:00 — Центр документального кино (Москва)
Центр Каира, 2009 год, канун арабской весны. 35-летний режиссер Халид, переживающий утрату, пытается снять фильм, который бы зафиксировал и сохранил душу его города. С помощью друзей, посылающих ему видео своих будней в Бейруте, Багдаде и Берлине, он находит силы продолжать жить и работать в городе, дни которого сочтены.
Фильмы будут демонстрироваться в формате DCP на языке оригинала с русскими субтитрами.
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