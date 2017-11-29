Спектакль Rimini Protokoll откроет Платоновский фестиваль 2018 года© Rimini Protokoll
На открытии VIII Платоновского фестиваля искусств 6, 7 и 8 июня 2018 года будет показан документальный спектакль «100% Воронеж» – совместный проект фестиваля и театральной компании Rimini Protokoll.
В спектакле «100% Воронеж» будут участвовать не актеры, а жители города. «Сто человек на сцене представляют собой статистическую выборку населения миллионного города, — сообщает пресс-служба Платоновского фестиваля. — Участники отбираются по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям по формуле: 1 человек на сцене = 1% населения».
Участники спектакля расскажут о себе и своем образе жизни, при помощи голосовая выскажут свое мнение по актуальным вопросам. Спектакль будет сопровождаться онлайн-видеопроекцией и живым выступлением воронежской музыкальной группы.
Впервые сто горожан вышли на театральную сцену в проекте Rimini Protokoll «100% Берлин» в 2008 году. Затем идея «100% Города» была реализована по всему миру, в том числе в Лондоне, Вене, Кельне, Копенгагене, Амстердаме, Париже, Марселе, Токио, Филадельфии, Монреале и Мельбурне. Каждый раз спектакль создается заново, исходя из особенностей города.
«100% Воронеж» станет премьерой проекта в России. «Мне очень хотелось убедить Rimini Protokoll именно на нашем фестивале стартовать с проектом "100% Город" в России, и я рад, что мы работаем вместе», — говорит художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронеже с 2011 года. Программа фестиваля состоит из направлений «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература», в специальную «Платоновскую программу» включаются спектакли, созданные на основе текстов Андрея Платонова, а также произведения искусства, созвучные его духу и эпохе.
VIII Платоновский фестиваль пройдет с 6 по 17 июня 2018 года.
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