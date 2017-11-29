Экс-продюсер «Седьмой студии» рассказала о нарушениях в бухучете

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Объявленная в розыск Екатерина Воронова, которая в 2011-2014 годах занимала продюсерские должности в «Седьмой студии», заявила о нарушениях в ведении бухгалтерии проекта «Платформа».

Письмо Вороновой 28 ноября опубликовала «Медуза». В нем она рассказала, что главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева фактически вела «черную кассу», а когда в 2014 году аудит вскрыл нарушения, уволилась по собственному желанию.

Воронова также сообщила, что после аудита уничтожила финансовые документы «Седьмой студии», которые «сейчас могли бы подтвердить позицию о моей невиновности и невиновности других лиц, обвиняемых теперь в рамках "театрального дела"».

«Нарушения в ведении бухгалтерского учета не есть хищение. Денежные средства никем не похищались, а расходовались именно и исключительно на цели, для которых была создана "Платформа"», — прокомментировал сегодня, 29 ноября, «Интерфаксу» адвокат создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

По его мнению, суть письма Вороновой в том, что проект «Платформа» реализован, было, в частности, выпущено около 15 спектаклей, проведено 30 концертов и шесть мультижанровых событий, спектакли получили «Золотую маску» и другие награды.

«Государство получило ровно то, для чего предоставлялась субсидия — состоявшийся проект по развитию современного искусства в четырех различных направлениях. Говорить в такой ситуации о каких-либо хищениях абсолютно бессмысленно», — уверен адвокат.

Помимо Серебренникова, Вороновой и Масляевой по делу «Седьмой студии» проходят ее бывший генеральный директор Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, а также директор Российского академического молодежного театра, бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Малобродский содержится под стражей, Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. 12 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста для всех обвиняемых до 19 января 2018 года.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры в России и за рубежом, в том числе Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Оперная конференция Германии, Ассоциация театральных критиков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев, Чулпан Хаматова, Иэн Маккеллен, Михаил Барышников, Александр Калягин, Анатолий Васильев, актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран, 1300 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии», более ста человек вошли в созданный во Франции комитет по поддержке Кирилла Серебренникова.



