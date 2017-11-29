На «Винзаводе» обсудят выставку как произведение искусства© ЦСИ «Винзавод»
2 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве в рамках выставки Владимира Логутова «Следующий уровень» состоится дискуссия «Выставка как произведение искусства».
Как современная картина перерабатывает модернистское наследие? Какова роль зрителя в выставочном формате? Действенна ли сегодня сама форма выставки? На эти и другие вопросы ответят участники дискуссии:
- Владимир Логутов — художник, автор выставки «Следующий уровень»;
- Екатерина Иноземцева — куратор выставки «Следующий уровень», куратор Музея современного искусства «Гараж»;
- Сергей Хачатуров — критик, куратор, теоретик и историк искусства, доцент кафедры Истории русского искусства исторического факультета МГУ, преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко;
- Владимир Потапов — художник, куратор, преподаватель школы «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства.
Модератор: Константин Зацепин — теоретик искусства, куратор, заместитель директора Средневолжского филиала ГЦСИ.
Дискуссия состоится в Винтажном зале ЦСИ «Винзавод», начало в 17:00. Вход свободный по предварительной регистрации.
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