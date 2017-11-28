Лауреаты премии «Просветитель» примут участие в ярмарке non/fiction

На 19-й Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 29 ноября по 3 декабря в Центральном доме художника в Москве, премию «Просветитель» будут представлять лауреаты ее десятого юбилейного сезона.

1 декабря в зоне семинаров №2 с 14:00 до 15:00 лекцию о депрессии «Безжизненная сила: почему возникает депрессия и как с ней бороться» прочитает соавтор книги «С ума сойти!» Антон Зайниев.

В тот же день в 17:00 на стенде А-3 друзья премии «Просветитель» — Фонд «Московское время» — представят книгу «Мастер и Москва», в которой собраны московские адреса, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова.

3 декабря в зоне семинаров №1 на втором этаже с 17:00 до 18:00 состоится лекция «Слова из пробирки» Александра Пиперски, автора книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского», а с 18:00 до 19:00 в Лит-кафе пройдет лекция «Груз молчания» коллектива авторов книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» — Ирины Щербаковой, Алены Козловой, Ирины Островской и Николая Михайлова.

Премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году основателем компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года премия вручается при поддержке Zimin Foundation.

Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. В 2017 году премии «Просветитель» исполняется 10 лет.



