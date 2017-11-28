Образовательная программа Зимнего книжного фестиваля в Казани

© Центр современной культуры «Смена»

Центр современной культуры «Смена» опубликовал образовательную программу Зимнего книжного фестиваля, который пройдет в Казани 9 и 10 декабря.

Лекции образовательной программы:

«Генетика безволия» (совместно с издательством «Альпина нон-фикшн» и фондом «Эволюция»)



Лектор: молекулярный биолог, научный журналист и автор книги «Воля и самоконтроль» Ирина Якутенко

«Мы или не мы: спорные вопросы первенства в изобретении радио, лампочки, самолета и не только» (совместно с премией «Просветитель»)



Лектор: главный редактор издания «Популярная механика», писатель Тим Скоренко

«Современный музей и его задачи»



Лектор: директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов

«Зачем литературе теория?» (совместно с издательством «Новое литературное обозрение»)



Лектор: литературовед, доктор филологических наук, переводчик текстов Бодрийяра, Барта, Делеза, Сартра и Бурдье, автор книги «Теория литературы: Проблемы и результаты» Сергей Зенкин

«Институт восприятия» (совместно с изданием «Инде»)



Лектор: композитор, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиставский» Дмитрий Курляндский

«Обезьяны и дрозофилы: "истоки и смысл" архитектуры российских вокзалов» (совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге)



Лектор: доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения, автор нескольких курсов на портале «Арзамас» Вадим Басс

«Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии» (совместно с издательством Ad Marginem)



Лектор: редактор перевода книги бразильского антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру «Каннибальские метафизики», кандидат философских наук, докторант университета Тулузы Евгений Блинов

Кроме того, во время Зимнего книжного фестиваля будет работать детский лекторий с образовательными и творческими мастер-классами, а посетители фестиваля смогут бесплатно увидеть все выставки, проходящие в Центре современной культуры «Смена».

Зимний книжный фестиваль проводится при поддержке мэрии Казани, партнеры — премия «Просветитель», Европейский университет в Санкт-Петербурге, издательства «Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», интернет-издания «Инде» и Enter, деловая электронная газета «Бизнес Online», просветительский фонд «Эволюция», фонд поддержки современного искусства «Живой город», радиостанция «Серебряный Дождь Казань», портал «Дети в Казани. Kids Afisha»



