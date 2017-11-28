Образовательная программа Зимнего книжного фестиваля в Казани© Центр современной культуры «Смена»
Центр современной культуры «Смена» опубликовал образовательную программу Зимнего книжного фестиваля, который пройдет в Казани 9 и 10 декабря.
Лекции образовательной программы:
«Генетика безволия» (совместно с издательством «Альпина нон-фикшн» и фондом «Эволюция»)
Лектор: молекулярный биолог, научный журналист и автор книги «Воля и самоконтроль» Ирина Якутенко
«Мы или не мы: спорные вопросы первенства в изобретении радио, лампочки, самолета и не только» (совместно с премией «Просветитель»)
Лектор: главный редактор издания «Популярная механика», писатель Тим Скоренко
«Современный музей и его задачи»
Лектор: директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов
«Зачем литературе теория?» (совместно с издательством «Новое литературное обозрение»)
Лектор: литературовед, доктор филологических наук, переводчик текстов Бодрийяра, Барта, Делеза, Сартра и Бурдье, автор книги «Теория литературы: Проблемы и результаты» Сергей Зенкин
«Институт восприятия» (совместно с изданием «Инде»)
Лектор: композитор, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиставский» Дмитрий Курляндский
«Обезьяны и дрозофилы: "истоки и смысл" архитектуры российских вокзалов» (совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге)
Лектор: доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения, автор нескольких курсов на портале «Арзамас» Вадим Басс
«Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии» (совместно с издательством Ad Marginem)
Лектор: редактор перевода книги бразильского антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру «Каннибальские метафизики», кандидат философских наук, докторант университета Тулузы Евгений Блинов
Кроме того, во время Зимнего книжного фестиваля будет работать детский лекторий с образовательными и творческими мастер-классами, а посетители фестиваля смогут бесплатно увидеть все выставки, проходящие в Центре современной культуры «Смена».
Зимний книжный фестиваль проводится при поддержке мэрии Казани, партнеры — премия «Просветитель», Европейский университет в Санкт-Петербурге, издательства «Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», интернет-издания «Инде» и Enter, деловая электронная газета «Бизнес Online», просветительский фонд «Эволюция», фонд поддержки современного искусства «Живой город», радиостанция «Серебряный Дождь Казань», портал «Дети в Казани. Kids Afisha»
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