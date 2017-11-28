 
16:30 28 ноября 2017Новости
3810
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Образовательная программа Зимнего книжного фестиваля в Казани

News_detailed_picture© Центр современной культуры «Смена»

Центр современной культуры «Смена» опубликовал образовательную программу Зимнего книжного фестиваля, который пройдет в Казани 9 и 10 декабря.

Лекции образовательной программы:

  • «Генетика безволия» (совместно с издательством «Альпина нон-фикшн» и фондом «Эволюция»)

    Лектор: молекулярный биолог, научный журналист и автор книги «Воля и самоконтроль» Ирина Якутенко

  • «Мы или не мы: спорные вопросы первенства в изобретении радио, лампочки, самолета и не только» (совместно с премией «Просветитель»)

    Лектор: главный редактор издания «Популярная механика», писатель Тим Скоренко

  • «Современный музей и его задачи»

    Лектор: директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов

  • «Зачем литературе теория?» (совместно с издательством «Новое литературное обозрение»)

    Лектор: литературовед, доктор филологических наук, переводчик текстов Бодрийяра, Барта, Делеза, Сартра и Бурдье, автор книги «Теория литературы: Проблемы и результаты» Сергей Зенкин

  • «Институт восприятия» (совместно с изданием «Инде»)

    Лектор: композитор, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиставский» Дмитрий Курляндский

  • «Обезьяны и дрозофилы: "истоки и смысл" архитектуры российских вокзалов» (совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге)

    Лектор: доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения, автор нескольких курсов на портале «Арзамас» Вадим Басс

  • «Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии» (совместно с издательством Ad Marginem)

    Лектор: редактор перевода книги бразильского антрополога Эдуарду Вивейруша де Кастру «Каннибальские метафизики», кандидат философских наук, докторант университета Тулузы Евгений Блинов

Кроме того, во время Зимнего книжного фестиваля будет работать детский лекторий с образовательными и творческими мастер-классами, а посетители фестиваля смогут бесплатно увидеть все выставки, проходящие в Центре современной культуры «Смена».

Зимний книжный фестиваль проводится при поддержке мэрии Казани, партнеры — премия «Просветитель», Европейский университет в Санкт-Петербурге, издательства «Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», интернет-издания «Инде» и Enter, деловая электронная газета «Бизнес Online», просветительский фонд «Эволюция», фонд поддержки современного искусства «Живой город», радиостанция «Серебряный Дождь Казань», портал «Дети в Казани. Kids Afisha»

Комментарии


Сегодня на сайте

Приходите на лекцию Даниэля Пунтаса Бернета «Как журналистам тронуть сердца читателей и как вести расследования для текстов»Общество
Приходите на лекцию Даниэля Пунтаса Бернета «Как журналистам тронуть сердца читателей и как вести расследования для текстов» 

Лекция главного редактора журнала «Репортажен» пройдет 3 декабря в рамках ярмарки non/fiction при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и посольства Швейцарии

28 ноября 20174200