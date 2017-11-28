Умар Джабраилов собирается основать в Грозном музей современного искусства

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Бывший сенатор от Чечни, предприниматель и меценат Умар Джабраилов объявил о намерении открыть музей современного искусства в Грозном и лично патронировать его со своим фондом «Аванти Глобал».

Как сообщил Джабраилов РБК, это решение он принял «как патриот, коллекционер и человек, которому не безразлична культурная составляющая этноса».

По словам Джабраилова, проект создания музея уже поддержал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который в свою очередь обсудит с руководством Чеченской Республики выделение земли и помещения под музей.

Джабраилов надеется, что его «проект не столько затратный, сколько прибыльный», он собирается провести благотворительный аукцион в поддержку музея в Москве и «привлечь к проекту... фонд помощи детям "Обнаженные сердца", чтобы проводить благотворительные аукционы на чеченской площадке».

Помимо благотворительных аукционов в новом музее будут выступать ведущие спикеры и эксперты в области современного искусства, а также ярмарки и «что-то типа триеннале в Милане».

«Надеюсь, многие художники и коллекционеры выступят в поддержку проекта и выделят часть своих работ для коллекции музея», — сказал экс-сенатор. В собрании музея будет представлена «вся палитра художников со всего мира», в том числе «талантливые чеченские архитекторы и скульпторы».

«Сделаем не хуже [нью-йоркского Музея Соломона] Гугенхайма, посоревнуемся с современной Галерей Тейт в Лондоне. Я думаю, музей будет северокавказского значения. Думаю, это важно не только чеченскому народу, но и всей российской общественности, видеть, что мы единое пространство и народ с единой культурой», — считает Джабраилов.







