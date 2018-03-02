На ярмарке non/fiction представят возрожденный альманах «Панорама искусств»

© Издательство «Паулсен»

30 ноября на 19-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Центральном доме художника в Москве состоится презентация первого номера возрожденного альманаха «Панорама искусств».

Выпускавшийся издательством «Советский художник» альманах «Панорама искусств» — одно из самых интересных искусствоведческих изданий 1970-х — 1980-х годов — возрожден по инициативе Татьяны Шишкиной и Ольги Костиной.

Сохраняя формат и структуру выпусков почти 30-летней давности, редакторы возрожденного издания добавили несколько новых разделов. Мемуары, информация о находках, описания научных путешествий, рассмотрение истории искусств под особым углом зрения передают дух старого альманаха, подчеркивают важность подобного издания сегодня.

Альманах открывается специальным разделом, посвященным основателю и идеологу «Панорамы искусств» издателю Юрию Овсянникову, о котором вспоминают и рассказывают искусствоведы, философы, литераторы — вдова Ю.М. Овсянникова Ирина Ненарокомова, Андрей Сарабьянов, Александр Пятигорский, Яков Гордин, Леонид Бажанов.

«Панорама искусств» не ограничивается единой темой для большинства статей в сборнике, его содержание строится на материалах, написанных в связи со значимыми юбилейными датами года; это тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне, столетие Октябрьской революции. Сборник не обходит вниманием и актуальную ситуацию разрушения исторических памятников, посвящая ряд материалов защите художественного и архитектурного наследия.

Иллюстративный материал для альманаха предоставлен крупнейшими музеями Москвы и Петербурга, среди которых Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Российский этнографический музей и Государственный Эрмитаж, а также музеями Ростова, Тулы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Иванова, Астрахани и других городов.

P.S. 29 ноября организаторы презентации сообщили: «Анонсированная на 30 ноября встреча с главным редактором издания "Панорама искусств" Ольгой Костиной, к сожалению, отменяется, в связи с болезнью редактора. Мы ждем вас на стенде издательства Paulsen №H-4 на 2 этаже все дни работы ярмарки и будем рады показать альманах «Панорама искусств», а также другие книги издательства "Паулсен"».



