Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» выступит в Москве

Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» выступит в МосквеСцена из спектакля «После вовлеченности»© Игорь Жук / Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы»
C 6 по 10 декабря на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко состоятся гастроли театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург) под руководством Татьяны Багановой.
«Провинциальные танцы» — один из первых театров современной хореографии в России, существует с 1990 года. Десять раз спектакли театра были номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска» и пять раз становились ее лауреатами. Театр гастролировал в 53 городах 19 стран мира и 33 городах России.
Художественный руководитель театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова — многократный номинант и лауреат «Золотой маски», приглашенный хореограф Большого театра России, Баварской государственной оперы, Свердловского академического театра музыкальной комедии, Екатеринбургского ТЮЗа и Екатеринбургского театра оперы и балета.
Помимо постановок Татьяны Багановой в репертуаре «Провинциальных танцев» 11 спектаклей зарубежных хореографов и четыре мультижанровые коллаборации.
На гастролях в Москве екатеринбургские артисты представят два спектакля: «Макбет: история любви» в постановке Вальтера Маттеини и Ины Брукс и «После вовлеченности» в постановке Татьяны Багановой.
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